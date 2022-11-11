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2022年11月11日
港聞
新聞資訊
團體請願冀「劣居戶」獲夏季能源補貼 倡准單程證媽媽特別就業
【有線新聞】多個基層團體請願，要求政府為劏房戶提供夏季能源補貼等。
有劏房戶團體向勞福局局長孫玉菡遞交請願信，希望政府能針對劣居戶落實夏季能源補貼，幫補住戶的水電費開支。有中港單親媽媽關注組認為政府與其輸入外勞，不如讓持單程證到港的單親媽媽以特別計劃在香港從事指定工作，例如安老院舍護理員。
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