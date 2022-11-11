今屆政府首份預算案將於明年2.22發表

【有線新聞】今屆政府首份預算案將於明年2月22日發表。

根據立法會明年會期，財政司司長陳茂波將於2月22日宣讀新一份財政預算案，4月26至27日舉行第二次預算案會議，由議員就預算案發言，政府會在5月3日的第三次會議回應議員意見。