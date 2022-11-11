「超人」駕到！NBA球星侯活抵台　新球隊今年主場門票10分鐘售罄

【有線新聞】被譽為台灣籃球史上最具份量外援、即將加盟當地球隊桃園雲豹的NBA球星侯活，周四晚抵達桃園機場，多達500名球迷在場迎接。球會指，今年主場所有門票在10分鐘內已全部售罄。

球衣、灌籃的相片，甚至是印了做封面的遊戲光碟，這500名球迷有備而來，一早齊集桃園機場，連同大批傳媒在場守候，等的就是他——NBA球星、外號「超人」的侯活。

「你好，歡迎來到台灣。」穿上令他成名的奧蘭多魔術球褲的侯活，周四晚一步出機場禁區，就聽到球迷的歡呼聲。侯活向在場球迷揮手打招呼，表現得相當熱情。擊掌、簽名、合照，幾乎都有求必應。

NBA生涯8度入選明星賽，5次登上「籃板王」寶座，3次奪得全聯盟最佳防守球員，憑著硬朗的空中防守和強大的禁區破壞力，不少球迷都將全盛時期的侯活，與「大鯊魚」奧尼爾並稱為NBA同期的兩大中鋒。

雖然離開魔術後效力了多支球隊，但職業生涯高開低走，直至2020年第二次效力洛杉磯湖人時，才成功取得職業生涯唯一的NBA冠軍指環。

上季與湖人約滿後，36歲的侯活決定轉戰台灣T1職業籃球聯賽，據指他在桃園雲豹月薪高達20多萬美元。

這股「超人旋風」席捲台灣，除了引發廣泛討論，當地球迷更用實際行動支持。桃園雲豹在社交帳號宣布，該隊今年11月、12月每場主場賽事、各1.5萬張門票，10分鐘內已全部售罄。

他將在周六出席記者會，預料最快下周六為球隊上陣。