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2022年11月11日
港聞
新聞資訊
增5599宗確診 多10人離世
【有線新聞】本港新增5,599宗新型肺炎確診，多10人離世。
本地個案有5,201宗，輸入個案398宗。14間安老及殘疾院舍，有23名院友確診。學校呈報725宗陽性個案，8個班級需要停課一星期。
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