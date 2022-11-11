涉轉發許智峯帖文　女子認煽惑他人不投票或投白票獲緩刑

【有線新聞】一名女子承認去年立法會選舉期間轉發帖文，煽惑他人不投票或投白票，判監2個月、緩刑一年半。

58歲被告易美寶認罪，案情指她在去年10月29日晚上在Facebook專頁轉發許智峯的帖文，向公眾提議投白票或不投票。辯方求情指她一時衝動，被捕後已即時招認，承諾以後不會再犯。裁判官接納她的悔意，考慮同類案件都以緩刑處理，決定判緩刑一年半。

另外三名被告的案件將分拆，分別押後至11月29日、12月20日及1月17日再訊，三人獲准繼續以現金1,000元保釋。