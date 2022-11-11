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2022年11月11日
港聞
新聞資訊
施政報告提優化學校發展 教育局要求學校自評須納國民教育數據
【有線新聞】施政報告提出優化學校發展與問責架構，教育局要求學校自評時新增國民教育的數據。
教育局向學校發通告，指下學年起學校做周年自評時須每年蒐集學校表現評核數據，在學生表現增加評量項目，包括小學生對國家及學校的態度、中學生的情意發展、學與教方面，新增評量國民教育的學習經歷。另外下學年下學期起，局方將上載外評報告到網站讓公眾閱覽，日後會按需要上載重點視學報告。
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