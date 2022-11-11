下周一起准院舍探訪同時段多於一人　院友可「團進團出」出外活動

【有線新聞】下星期一起安老院院友同時段可有多於一人探訪，院友亦可閉環式離開院舍活動。

社署說考慮到大部分院舍員工和住客已經接種新型肺炎疫苗，探訪和社交活動亦有益院友的身心健康，決定放寬至每位住客同時段可有多於一人探訪，院舍可按實際情況設定每位院友探訪人數及總探訪人數的上限，訪客需打齊三針及48小時內核酸檢測呈陰性；院舍亦可安排院友以「團進團出」方式閉環集體外出，在院舍員工帶領，以專車往返指定地點及院舍。