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MIRROR演唱會｜演出業協會憂改善措施增營運壓力　冀避免矯枉過正

【有線新聞】演出業協會擔心改善措施會增加營運壓力，希望政府避免矯枉過正。
協會認為在演出場地測試愈多，時間便愈長，令檔期更緊迫，營運成本大增；國際大型表演單位未必能配合演出要求，繼而放棄在香港站；如果政府矯枉過正，會打擊香港盛事之都地位，呼籲政府取得業界共識才落實報告建議。
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