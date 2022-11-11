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2022年11月11日
港聞
新聞資訊
MIRROR演唱會｜成員驚訝申報重量和實際相差大 主辦單位：保留追究相關單位權利
【有線新聞】MIRROR晚上見傳媒說有留意調查結果，驚訝申報重量和實際相差這麼遠。
演唱會主辦單位MakerVille及大國文化說會研究警方的調查結果，諮詢法律意見，保留追究相關單位的權利，並感謝政府詳細解說事故原因，會繼續配合調查，但為免影響調查，只可以有限地回應。
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