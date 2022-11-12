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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
警巡查多個娛樂場所 50人被捕、最細僅16歲 19人違防疫例遭票控
【有線新聞】警方在全港反黑，拘捕50人、年紀最小16歲。
其中一個搜查地點在尖沙咀漆咸道南，警員在大廈門口設置櫃枱，登記出入人士身份證，又出動警犬戒備。警方深夜搜查全港多個娛樂場所，拘捕30男及20女，年齡介乎16至84歲，他們分別涉嫌非法賭博、販毒、傷人案等，有19人違反防疫條例被票控。
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