31個月大男童上月確診　併發腦炎延至日前不治　醫生籲家長帶子女打針

【有線新聞】一名確診的31個月大男童，因併發腦炎後死亡，有兒科醫生說每日約五千宗新症，約有一千人是小朋友，但不足兩成三歲以下幼童，至少接種過一針，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。

一個沒有接種過疫苗的31個月大男童上月17日確診新型肺炎，日前死亡，有兒科醫生說男童的病毒量較高，是在短時間內併發嚴重腦炎死亡，港大醫學院兒科學系臨床副教授葉柏強：「不是普通的腦炎，是壞死性的腦炎，短時間內腦水腫，腦爛的情況十分明顯。不經不覺至今已死了10名11歲以下年紀較細的小朋友，當中大部分都是身體健康，可惜的地方是我們發現，很多都是免疫保護較差，不少都是被身邊人傳染新型冠狀病毒。」

葉柏強說現時每日大約五千宗新症，約有一千名患者均是小朋友，但三歲以下幼童不足兩成至少接種過一針，即使現時開始接種，也要數月才有足夠保護，呼籲家長盡快安排子女接種。葉柏強：「幼兒版復必泰疫苗只是成年人的十分一，但效果已十分顯著，接種人數仍然偏低，期望進入冬天前，希望接種疫苗人數會慢慢逐步上升，接種第一及第二針，六個月至四歲小朋友須相隔八周，第二及第三針要相隔三個月，所以要五個月才可打齊幼兒版的復必泰。」

另外、教育局局長蔡若蓮說，學童須接種達百分百才會考慮取消上學前快測，葉柏強認為快測有助及早找出確診者，減少在學校傳播。