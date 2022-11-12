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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
勞顧會僱員代表選舉 13人爭5席
【有線新聞】勞工顧問委員會僱員代表選舉，13人競逐5個席位。
多名候選人早上到美孚的政府綜合大樓，候選人包括香港保安從業員聯盟主席莊育成、汽車交通運輸業總工會會務顧問林偉江、港九勞工社團聯會副主席譚金蓮等。現屆勞顧會委員的任期今年12月31日屆滿，今次選舉將選出五位僱員代表。
勞顧會是一個三方諮詢組織，委員包括僱員及僱主代表，負責就勞工事宜，向勞工處處長提供意見。
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