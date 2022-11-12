康復兩周後外訪　陳茂波明赴印尼G20峰會

【有線新聞】財政司司長陳茂波明日啟程往印尼峇里島，出席二十國集團領導人峰會。

陳茂波明日下午出發，以中國代表團成員身分出席下周二、三舉行的二十國集團領導人峰會，討論經濟、金融和政治等方面合作範疇。陳茂波會於下周四早上返港，離港期間由副司長黃偉綸署任財政司司長職務。