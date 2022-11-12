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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
大灣區醫療人才交流計劃 醫管局料首批有12名醫生來港
【有線新聞】醫管局主席范鴻齡說，大灣區醫療人才交流計劃，廣東省衞健委已提交首批名單，預計有12名醫生會來港。
醫管局早前提出安排來自大灣區的醫生、護士、放射治療師及中醫來港工作，紓緩本港人手緊絀問題，范鴻齡說正與內地相關部委，跟進首批參與人選的選拔工作。廣東省衞健委已提交首批提名名單共有12名醫生，全部來自廣東省三甲醫院，十分資深及經驗豐富，如獲當局審批通過便可馬上來港。
至於護士及放射治療師的交流計劃亦正磋商細節，期望今年底啟動交流計劃。
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