警火炭工廈檢霹靂可卡因　一男涉製毒被捕　疑世界盃期間供娛樂場

【有線新聞】警方在火炭拘捕一名男子涉嫌製毒，檢獲超過13公斤懷疑霹靂可卡因，黑市約值2千萬。

行動中檢獲超過34公斤懷疑製毒用的粉狀化學品、多瓶液態化學品及製毒工具，包括電磁爐、量杯、電子磅等。警方周四在山尾街一幢工廈截查一名運輸工人，在工廈單位檢獲13.5公斤懷疑霹靂可卡因，相信有人製毒及儲存毒品，企圖在世界盃期間為全港娛樂場所提供毒品。警方說販毒集團有黑社會背景，不排除有進一步拘捕行動。