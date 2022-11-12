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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
警火炭工廈檢霹靂可卡因 一男涉製毒被捕 疑世界盃期間供娛樂場
【有線新聞】警方在火炭拘捕一名男子涉嫌製毒，檢獲超過13公斤懷疑霹靂可卡因，黑市約值2千萬。
行動中檢獲超過34公斤懷疑製毒用的粉狀化學品、多瓶液態化學品及製毒工具，包括電磁爐、量杯、電子磅等。警方周四在山尾街一幢工廈截查一名運輸工人，在工廈單位檢獲13.5公斤懷疑霹靂可卡因，相信有人製毒及儲存毒品，企圖在世界盃期間為全港娛樂場所提供毒品。警方說販毒集團有黑社會背景，不排除有進一步拘捕行動。
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