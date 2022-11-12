特朗普就被眾議院委員會傳召作供入稟提訴

【有線新聞】美國前總統特朗普就被眾議院國會山莊騷亂調查委員會傳召作供，入稟提訴。

特朗普透過律師發聲明稱，自己一直願提交證詞及文件，但在權力分立下，國會無權強迫總統作供，過往亦無總統或前總統被傳召到國會作供的先例。特朗普強調自己真誠配合調查委員會工作，但調查委員會卻選擇走一條政治路，迫不得已才要循司法途徑解決。根據委員會傳票，特朗普未來幾日將要親身或以視像方式到國會作供，預料由於司法程序需時，而共和黨中期選舉有望重奪眾議院控制權，很有可能會解散調查委員會，令特朗普避過作供。