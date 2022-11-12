首三季約360名青少年涉毒被捕　警指「0+3」後有回升跡象

【有線新聞】警方說今年首三季涉及毒品罪行被捕的青少年較去年同期減少，不過疫情緩和後有回升跡象，會加強宣傳禁毒訊息。

18歲的「阿仔」（化名）原本夢想成為足球員，不過一念之差再沒有機會，「毒品令我肺活量差了。一場比賽90分鐘，本來我可以踢完全場，但接觸毒品後30分鐘就受不了。」他前年因為藏毒被判入戒毒所，最後用了5個月才成功戒毒，不過不是每個人都那麼幸運。

警務處處長蕭澤頤：「大約兩個月前，我到訪一間女子懲教院所，探望一些在囚的年輕人。其中一位大約5年前因販毒被捕，她自己沒有毒癮，但就被販毒集團利用，15歲時被判囚17年半。大家都不希望見到社會或年輕人受到毒品傷害。」

今年首三季有約360名21歲以下青少年涉及毒品罪行被捕，較去年同期下跌兩成多。毒品調查科警司李蔚詩：「跌勢有機會與第五波疫情有關，我們看到通關後多了案件是由外地帶毒品回來香港，九月、十月分別都有數宗。疫情期間這些案件是完全絕跡，但開始實施『0+3』後這些案件多了。」

西九文化區一連兩日設攤位遊戲，將代表不同毒品的球拋進代表副作用的箱，讓市民多了解不同毒品的禍害。