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MIRROR演唱會｜五名被捕承辦商職員獲准保釋

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，5名演唱會承辦商職員全部獲准保釋。
被捕人分別是總承辦商藝能和次承辦商協興隆的職員，涉嫌欺詐及容許物件由高處墮下，當中四人今日下午獲准保釋，下月要向警方報到，另外一人昨晚已經保釋。警方說藝能申報舞台裝置重量涉嫌「報細數」，意圖趕及在首場演唱會前取得許可。
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