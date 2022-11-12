MIRROR演唱會｜五名被捕承辦商職員獲准保釋

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，5名演唱會承辦商職員全部獲准保釋。

被捕人分別是總承辦商藝能和次承辦商協興隆的職員，涉嫌欺詐及容許物件由高處墮下，當中四人今日下午獲准保釋，下月要向警方報到，另外一人昨晚已經保釋。警方說藝能申報舞台裝置重量涉嫌「報細數」，意圖趕及在首場演唱會前取得許可。