Twitter叫停8美元驗證月費計劃

【有線新聞】社交媒體Twitter暫停新推出8美元月費的帳號認證計劃。

Twitter日前推出認證計劃，用戶每月支付約8美元，就可獲得驗證身份的藍剔，但推出後隨即湧現大批冒充大企業的帳戶，發放虛假訊息，連購入Twitter的馬斯克擁有的電動車集團Tesla也有假帳戶，最終計劃只推出3天便要暫停。馬斯克早前在內部電郵指，若Twitter不能推高訂閱營業額，抵銷減少的廣告收入，將未能捱過經濟回落的困境。