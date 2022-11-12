七旬婦確診類鼻疽　居於大圍　發病前沒到過深水埗

【有線新聞】多一名女子感染類鼻疽，她沒有到過深水埗。

該名74歲女子住在大圍，患有支氣管擴張、高血壓、高血脂等長期病患，上月5日痰帶有血到威爾斯親王醫院求診，當時毋須入院；周二因咳血再求診，同日入院，診斷為肺部感染，情況穩定。

她的支氣管肺泡灌洗樣本對類鼻疽呈陽性反應，發病前沒有到過深水埗，亦沒有飲用未煮沸的水。本港今年累計36宗類鼻疽個案。