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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
七旬婦確診類鼻疽 居於大圍 發病前沒到過深水埗
【有線新聞】多一名女子感染類鼻疽，她沒有到過深水埗。
該名74歲女子住在大圍，患有支氣管擴張、高血壓、高血脂等長期病患，上月5日痰帶有血到威爾斯親王醫院求診，當時毋須入院；周二因咳血再求診，同日入院，診斷為肺部感染，情況穩定。
她的支氣管肺泡灌洗樣本對類鼻疽呈陽性反應，發病前沒有到過深水埗，亦沒有飲用未煮沸的水。本港今年累計36宗類鼻疽個案。
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