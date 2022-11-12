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訛稱受害人兒子詐騙逾四萬元　16歲無業男被捕　料受操控賺數千元報酬

【有線新聞】警方拘捕一名16歲男子，涉嫌以「猜猜我是誰」電話詐騙手法騙取43,500元。
案發在星期一，該名無業男子先後致電兩名八旬婆婆，分別訛稱她們的兒子被捕及入院，要3萬元保釋金及13,500元醫藥費。兩人信以為真，跟該名男子在柴灣及西灣河會面及交出款項，事後認為受騙報警。
警方星期五在該名男子居住的沙田美田邨，以欺騙手段取得財產罪將他拘捕，搜出犯案時穿著的衣服及電話，他正被扣留調查。警方相信他受犯罪集團操控，每次騙案可獲數千元報酬。
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