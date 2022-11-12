MIRROR演唱會｜李父透露阿MO感官神經略有進展　稱調查報告還兒子及舞蹈員公道

【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言阿MO的爸爸說，事故調查報告還阿MO及舞蹈員一個公道。

李盛林在代禱信說報告令大家可以知道更多真相，他又提到阿MO的近況，說他過去兩星期漸漸適應吞嚥 ，感官神經有輕微的進展，身體暫時穩定，可以鬆一口氣。

阿MO要定時轉換躺在病床的姿勢，以防生褥瘡，每晚要醫護調整睡姿和口腔護理才能入睡；治療時要面對不同程度的肌肉和關節拉扯鍛鍊，現在仍在探討轉去甚麼病房才適合治療。