烏克蘭戰爭廢墟現Banksy塗鴉作

【有線新聞】英國塗鴉大師Banksy的作品在烏克蘭的廢墟出現。

Banksy在社交網站分享最新作品，一名女體操運動員在瓦礫上倒立，塗鴉所在的建築物位於基輔西北大約50公里的博羅江卡，戰爭初期受到俄軍猛烈轟炸，到4月才解放。有人拍到其他相信都是Banksy的作品，男孩和一個貌似普京的男子打柔道，並將他摔倒。而在飽受俄軍攻擊的伊爾平，牆邊出現一個戴頸箍的女體操運動員，在大洞上揮舞絲帶。基輔就有塗鴉，顯示兩個小童將坦克路障當成搖搖板，未知Banksy是否仍身在烏克蘭。