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2022年11月12日
港聞
新聞資訊
MIRROR演唱會｜舞蹈員保險責任掀爭議 主辦單位：有額外團體意外保涵蓋表演者
【有線新聞】MIRROR演唱會的舞蹈公司沒有為僱員買保險，主辦方說有為表演者及幕後人員買保險。
演唱會事故中的舞蹈員是僱員身份，但舞蹈公司無為舞蹈員買勞工保險，亦無呈報工傷。主辦單位大國文化及MakerVille說，除了有買第三者責任保險，亦額外買了團體意外保險，涵蓋所有表演者及幕後工作人員。
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