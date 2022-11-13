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2022年11月13日
港聞
新聞資訊
「團進團出」安排月內推出 許樹昌籲減抵港旅客核酸檢測次數
【有線新聞】「團進團出」安排月內推出，政府專家顧問許樹昌認為在疫苗通行證措施下，可以減少旅客抵港後的核酸檢測次數。
政府專家顧問許樹昌：「審視入境個案數據，如果是陽性個案，其實到埗已經找到六成，其餘四成就是在到埗的第一至第七天找到。你又不可以完全不做，因為你到埗做核酸檢測，你就有辦法可以讓你繼續，如果是陽性的話，你可以做基因排序，就會監察到有沒有變種病毒流入香港。那之後的話，如果你說的是四日三夜（旅行團），之後可能就做多一次。」
他又說在市民接種第二代疫苗後，有空間考慮放寬戶外地方「口罩令」，但在室內空間、公共交通工具上仍然須戴口罩。
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