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港鐵柴灣站扶手電梯脫軌　料乘客衣物攝入肇禍

【有線新聞】柴灣港鐵站一條扶手電梯受損，暫時封閉，沒有人受傷。
受損電梯電梯有梯級脫離軌道，堆疊起來，港鐵職員用布蓋住，另一角度可以看到梯級側邊斷裂。
港鐵指在早上約11點40分，柴灣站控制站有燈號亮起，顯示一條連接大堂至月台的電梯停止運作。職員到場後發現電梯有部分梯梳及梯級受損，並有一件相信是屬於乘客的衣物攝在扶手電梯及梯級之間。港鐵會安排工程人員和承辦商調查及維修。
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