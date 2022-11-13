MIRROR演唱會｜調查小組倡由主辦方核證器材　霍啟剛冀政府不要矯枉過正

【有線新聞】MIRROR演唱會事故調查小組建議主辦方核證器材設備重量等，立法會議員霍啟剛說正約見政府商討細節，希望不要矯枉過正。

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛：「演唱會其實也是競爭非常大的行業，不論時間或資源也非常緊張。落實措施之餘，希望政府了解到整個行業的運作模式，從中幫助業界發展，而不是局限業界創造力或發展步向。」