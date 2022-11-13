列車甩門︱港鐵接駁巴疏導　多站現候車人龍　乘客：是否要檢討

【有線新聞】受事故影響，荃灣綫來往荔景至佐敦的列車服務暫停。16條巴士路線要加強服務，港鐵亦安排了免費接駁巴士疏導乘客，暫時未知列車服務明早能否恢復。

廣播：「由於油麻地發生事故，荃灣線來往佐敦至荔景的列車服務暫停，乘客請使用其他交通工具。」

深水埗沒有港鐵乘搭，港鐵原先安排的免費接駁巴士又不能上車，在深水埗只准落客、不能上車，市民唯有改坐巴士，等車的人大排長龍。乘客朱小姐：「（等車的人）多了3、4倍，等了近半小時，十分不方便。十分遠，所以我們選擇坐巴士。」乘客譚小姐：「用了很長時間，我想用多了差不多45至60分鐘才到達。如果坐港鐵由金鐘來，都只是10多、20分鐘內。（等車的人）很多，繞後面街也頗遠，等了20分鐘多一點。」

到了傍晚，港鐵加開接駁站，在南昌、荔枝角長沙灣及深水埗都可上車。

在荔景站，荃灣往中環方向的列車到站後停駛，大批乘客擠在月台，職員協助疏導乘客離開。乘客Elaine：「我們去青衣站，列車一向會按時離開，但在月台遲了開出，但是沒有廣播，不知道發生甚麼事，來到這裏轉車時突然職員說沒有車，現時不知道如何離開。」

港鐵安排的接駁巴士，等車大排長龍，港鐵職員拉起橙帶維持秩序。乘客黃先生：「無緣無故車門飛脫，我也覺得奇怪，這些事情很少發生，暫時排隊10分鐘，（港鐵）長期加價但這麼多故障，是否應該要檢討，回饋市民？」上車站之一的太子站等車的市民一樣多，運輸署說已加強16條專營巴士的服務，協助疏導市民。