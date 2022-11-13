改善碼頭計劃首項目　新南丫島北角碼頭明啟用　每日20班船

【有線新聞】政府2017年提出「改善碼頭計劃」，首個完工項目新南丫島北角碼頭明天啟用。

碼頭位於南丫島北面，是香港仔來往榕樹灣航線的中途站，每日會有20班船使用。碼頭增設兩個靠泊位讓渡輪打側泊岸，方便乘客上落，亦增設上蓋、斜道、飲水機等設施。

政府5年前提出改善碼頭計劃，考慮改善碼頭的優次時加入了公共安全、地區訴求、環境、土地等因素，其餘22個被納入計劃的碼頭預計2024年起陸續完工。