列車甩門︱有工程師料外物跌落軌引致意外　倡港鐵引人工智能偵測軌內異物

【有線新聞】有熟悉鐵路的工程師估計很可能有物件跌了落路軌，導致今次意外。

出事列車每卡車都有兩個轉向架，上面的車輪內側都有輪緣，確保列車行駛在軌道上。有工程師認為港鐵每晚檢查，如果轉向架或路軌異常應該不難發現，估計事故與路軌上有外物有關。

鐡路運輸專業人員協會主席張年生說：「有外來物在路軌表面，車輪經過回到路軌時位置不正就會跌出路軌。可能就像上次（銅鑼灣站事故）廣告燈箱問題，會不會有部件跌出來？媒體刊登的相片，看到軌道旁有許多電纜、支架全部扯掉，可能有一個支架跌出來也不一定，可以循這方向調查。」他指駛入油麻地站一段路比較直，轉向架因為轉彎脫軌的機會較小，亦不認為與車速過快有關。張年生說：「那列車正進入車站，速度不會超過時速20公里，都比較低速或正在煞車。」

張年生稱外國有鐵路用人工智能偵測路軌上外物，及早通知控制室煞車，認為港鐵可以參考。

上一次港鐵列車車門脫落是，去年12月一列車駛入銅鑼灣站時，撞到鬆脫的廣告燈箱導致車門脫落。至於上一次列車出軌發生於2019年9月，一列東鐵綫列車駛近紅磡站時，因為路軌之間距離過闊，三卡車出軌、橫卧軌道上，八人受傷。