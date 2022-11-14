亞洲七欖南韓站播錯國歌　港府提抗議　亞欖指初級人員人為錯誤

【有線新聞】亞洲七人欖球系列賽南韓站決賽昨晚舉行，由香港對南韓。主辦機構錯誤播放國歌，特區政府對事件表示抗議和強烈不滿。

香港七人欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構亞洲橄欖球總會。賽事完畢後，主辦機構立即在場館內公開致歉，頒獎禮上播回正確的中國國歌。政府凌晨發聲明，對事件表示抗議和強烈不滿，說主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲當為中國國歌播放，政府說已經責成香港欖球總會，要求嚴正處理事件，展開調查及提交詳細報告。主辦機構解釋事件是當地一名初級人員的人為錯誤，港隊提交的國歌錄音正確無誤。