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2022年11月14日
港聞
新聞資訊
MIRROR演唱會｜出事屏幕重量較申報重 調查小組專家︰負責檢驗者難事前發現
【有線新聞】MIRROR演唱會意外調查報告指出，出事的屏幕實際重量較申報重，鋼索的抗斷強度亦不足。本身是工程師的調查小組成員司徒家成認為，負責檢驗的專業人士事前很難發現。
調查事故工作小組成員司徒家成︰「你不能憑看到那個螢幕，去約略計算數值，有機會設計者去設計鋼索吊負時，有機會那件物件也未運到。（但運到後不用再檢驗嗎？）到了後、鋼索做好後，就要另一名註冊專業工程師，他要做負重測試，因為這個情況牽涉到警方將來調查的數據，我在此不能透露訊息。」
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