列車甩門︱港鐵指列車撞金屬護欄出軌　專家料職員維修後沒鎖好致鬆脫

【有線新聞】港鐵油麻地站列車出軌甩門事故，港鐵解釋成因是列車撞到隧道金屬護欄導致出軌。有專家估計可能是職員維修護欄內設施後沒鎖好導致鬆脫。就列車駛進油麻地月台時出軌，港鐵進一步解釋列車撞到路軌旁邊的金屬裝置是甚麼。

港鐵車務總監李家潤︰「初步相信在隧道軌旁有個金屬護欄組件移位，列車有碰撞，導致列車有偏離。我們從幾方面檢視，例如維修安排，一直使用情況它有否損耗，亦都要看設計本身原概念是如何。這個裝置背後有一些軌道設施裝置設置，設施例如是抽風系統等。（暫時是否人為原因導致？）正如我所說，各方面去看。」

港鐵收車之後檢查市區綫30多個同類組件，會找外來專家深入調查。有專家相信與護欄老化的機會不大，可能是護欄沒鎖好。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生︰「月台設備的護欄有螺絲鎖緊，我覺得比較大機會是上一次維修後會否有螺絲未鎖好，或者遺漏了上鎖，或者有其他原因導致護欄本身一直鬆脫了，上次維修之後令到護欄今次突然因為列車震動跌出來。」

事發在星期日上午，港鐵油麻地站一架列車埋站時懷疑撞到路軌旁的設施出軌，兩道車門脫落，荃灣綫來往荔景至佐敦一度暫停服務。