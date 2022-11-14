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野豬闖西區警署　登7層宿舍天台後疑失足墮斃

【有線新聞】有野豬闖入西區警署，其後被發現倒斃在平台。
警員手持盾牌在警署內戒備，野豬在已婚警察宿舍天台上攀爬。消息指早上8時許，一隻大約1米半長的野豬懷疑在西邊街爬過花槽進入西區警署範圍，沿樓梯登上樓高7層的已婚警察宿舍，約半小時後野豬懷疑失足，從天台墮下，倒斃平台。
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