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特首辦確認李家超近日入住禮賓府　維修開支花約280萬元

【有線新聞】行政長官李家超入住禮賓府。
李家超上任後一直住在何文田帝庭園，特首辦回覆查詢時確認他近日已入住禮賓府。禮賓府於7至8月維修了損壞和老化的設施，並改善滲水及防漏，預算開支約280萬元。
政務司司長陳國基就未搬入官邸，他的辦公室說遷入具體時間待定，公務接待等活動會在官邸舉行，官邸要維修損壞的冷氣系統等設施，預算開支約130萬元。
律政司司長的官邸就花了400多萬元維修，包括更換1997年起已啟用的冷氣系統，司長林定國會視乎工程進度，決定何時搬入官邸。
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