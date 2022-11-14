19年聖誕節旺角示威　大學生被搜出黑色噴漆　判100小時社服令

【有線新聞】一名浸大學生2019年聖誕節在旺角被搜出示威用品，早前被裁定管有物品意圖損壞及摧毀財產罪成，判處100小時社會服務令。

23歲被告陳家浩3年前12月25日，在旺角朗豪坊外被搜出一罐黑色噴漆，當時該處有人聚集和示威。裁判官施祖堯判刑指被告是初犯，有頂尖的學業成績，加上自小操行良好，沒有不良嗜好，認為能給予他一次更生機會，判處100小時社會服務令。