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2022年11月14日
港聞
新聞資訊
19年聖誕節旺角示威 大學生被搜出黑色噴漆 判100小時社服令
【有線新聞】一名浸大學生2019年聖誕節在旺角被搜出示威用品，早前被裁定管有物品意圖損壞及摧毀財產罪成，判處100小時社會服務令。
23歲被告陳家浩3年前12月25日，在旺角朗豪坊外被搜出一罐黑色噴漆，當時該處有人聚集和示威。裁判官施祖堯判刑指被告是初犯，有頂尖的學業成績，加上自小操行良好，沒有不良嗜好，認為能給予他一次更生機會，判處100小時社會服務令。
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