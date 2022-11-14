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2022年11月14日
港聞
新聞資訊
網上兌換人民幣疑遭騙逾500萬 事主往北角找換店了解後報警
【有線新聞】北角有市民懷疑受騙，報稱損失逾500萬元。
事主在找換店外向警員講述經過，之後登上警車。消息指事主在網上進行人民幣兌換交易，過數之後懷疑受騙，根據網上圖片早上11時許去到堡壘街一間找換店，了解之後報警。警方正調查案件。
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