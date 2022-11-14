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國泰料明年底前恢復七成客運力　冀政府解除防疫限制

【有線新聞】國泰航空預計明年底前恢復疫情前七成客運運力。
國泰早前說今年10至12月增加約3000班客運航班，運載力在年底會恢復至疫情前3分1，會繼續加強運載力，預計明年底可恢復至疫情前7成，2024年底完全恢復。國泰說集團有足夠的機師、機艙服務員及員工，對香港作為航空樞紐的前景信心堅定，期待政府解除所有防疫限制，恢復出入境的旅遊活動。
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