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2022年11月14日
港聞
新聞資訊
檢百公斤懷疑冰毒值約6千萬 海關：販毒集團千方百計用物流運毒
【有線新聞】海關檢獲約100公斤懷疑冰毒，市值約6000萬。
這批懷疑冰毒藏在機器的暗格內。海關上月底在機場檢查一個由墨西哥寄出、報稱是懸掛式電磁除鐵器的貨物，X光機檢測發現機器結構有可疑，缺少線圈部件及銅芯，經消防協助用了4小時切開6層金屬物料，發現該批毒品。
截至今年10月，海關本年檢獲5.5噸毒品，比上年同期增加74%，其中約3噸是冰毒。海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟︰「販毒集團花盡心思、千方百計運用世界各地不同的物流公司，將貨物運入香港，再透過其他物流公司將貨物運到其他國家，試圖增加執法人員追查難度。」
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