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2022年11月14日
港聞
新聞資訊
被控串謀勾結外國勢力案 黎智英將申請永久終止聆訊
【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力的案件，下月一日開審，黎智英將申請永久終止聆訊。
案件在高等法院作審前覆核，黎智英表明會申請永久終止聆訊，星期五前向法庭遞交書面陳詞，預計下月一日審訊首日會處理。控方指全案暫定有六名污點證人，包括在壹傳媒違反地契欺詐案轉為特赦證人的前營運總裁周達權，他會申請經特別通道出入。
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