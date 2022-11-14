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本港新增6014宗確診　多10名患者死亡

【有線新聞】本港新增6014宗確診，多10名患者死亡。
本地個案有5458宗，輸入就有556宗，多13間安老或殘疾人士院舍有院友或員工確診，學校方面共呈報1851宗個案，8間學校個別班級要停課7日。
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