列車甩門︱林世雄要求港鐵周三交初步報告　兩個月內完成全面調查

【有線新聞】運輸及物流局局長林世雄要求港鐵星期三交事故初步調查報告，兩個月內完成全面調查，沒正面回應一旦涉及人為疏忽，會否追究法律責任。

運輸及物流局局長林世雄：「在電台提出的情況（指列車撞金屬護欄出軌），我們亦都放在、我們要求在初步調查中提出，所以我們不如給一點耐性，看看初步調查結果內容如何，以及疏散程序亦在初步調查報告範圍之中。即使在調查報告未完成之前，如果有需要跟進工作，我們都不需要等調查報告完成才做，可以馬上跟進。」