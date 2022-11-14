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2022年11月14日
港聞
新聞資訊
免費電視及聲音廣播牌照中期檢討 丘應樺：研增不得危害國安條款
【有線新聞】免費電視及聲音廣播牌照正進行中期檢討，商務及經濟發展局局長丘應樺說會研究要求持牌機構不得危害國安。
選委會界別（民建聯）葛珮帆：「（持牌機構）仍然有惡意批評政府的聲音，如果惡意醜化政府，其實是分裂社會的行為。」
商務及經濟發展局局長丘應樺：「會研究是否適合加入條款，令電台及電視台遵守香港應有法律及不會危害國家安全。」
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