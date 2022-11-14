強制舉報虐兒｜議員憂管教學生或被誤當虐兒　教局：兩者有清晰界定

【有線新聞】立法會一個事務委員會討論立法強制舉報虐兒，有議員關注特殊學校有時要以肢體接觸控制學生，教育局說虐兒與約束學生有清晰的界定。

選委會界別（民建聯）郭玲麗：「有些學生需要控制或有特殊需要，我們有身體接觸才能控制他，無可避免有些情況，可能令他有少許痛楚，但如果不制止他，他會傷到同學，我要兼顧全班。」

教育局首席助理秘書長（特殊教育）蘇婉儀：「理解特殊學校有些學生情緒或行為有些問題，需要使用適當約束措施，實際上教育局都有因應學校使用約束措施提供指引。所以我們相信不等於學校有使用約束，我們稱為管束的行為、措施就等同虐兒，這裏有很清晰的界定。」