i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月14日
港聞
新聞資訊
強制舉報虐兒｜議員憂管教學生或被誤當虐兒 教局：兩者有清晰界定
【有線新聞】立法會一個事務委員會討論立法強制舉報虐兒，有議員關注特殊學校有時要以肢體接觸控制學生，教育局說虐兒與約束學生有清晰的界定。
選委會界別（民建聯）郭玲麗：「有些學生需要控制或有特殊需要，我們有身體接觸才能控制他，無可避免有些情況，可能令他有少許痛楚，但如果不制止他，他會傷到同學，我要兼顧全班。」
教育局首席助理秘書長（特殊教育）蘇婉儀：「理解特殊學校有些學生情緒或行為有些問題，需要使用適當約束措施，實際上教育局都有因應學校使用約束措施提供指引。所以我們相信不等於學校有使用約束，我們稱為管束的行為、措施就等同虐兒，這裏有很清晰的界定。」
上一條影片
免費電視及聲音廣播牌照中期檢討 丘應樺：研增不得危害國安條款
下一條影片
網龍：適當遊戲監管有利行業可持續發展
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
一線搜查｜翠林邨1.7億大維修又流會 小業主稱「被授權」：我阿媽死咗7年點解有佢簽名
一線搜查｜輪候公屋13年 終獲派上水250呎凶宅 事主感恩交通方便｜附2招加快上樓
一線搜查｜的士司機為差3元車資 爆粗怒罵後生仔 業界：不要過分執著車資問題