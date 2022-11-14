i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月14日
港聞
新聞資訊
將藍隧道及跨灣連接路12.11通車 當日將軍澳隧道同免收費
【有線新聞】將軍澳藍田隧道及跨灣連接路，下月11日通車。
將藍隧道全長約3.8公里，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路，為將軍澳隧道提供替代路線，分流交通。
預計通車後，早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心，行車時間最多可縮減20分鐘。政府會在通車當日，豁免將藍隧道及將軍澳隧道收費。
上一條影片
英法簽訂協議打擊難民
下一條影片
將軍澳環保大道地盤發現疑戰時炸彈 爆炸品處理課到場處理
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
一線搜查｜翠林邨1.7億大維修又流會 小業主稱「被授權」：我阿媽死咗7年點解有佢簽名
一線搜查｜輪候公屋13年 終獲派上水250呎凶宅 事主感恩交通方便｜附2招加快上樓
一線搜查｜的士司機為差3元車資 爆粗怒罵後生仔 業界：不要過分執著車資問題