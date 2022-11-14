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將藍隧道及跨灣連接路12.11通車　當日將軍澳隧道同免收費

【有線新聞】將軍澳藍田隧道及跨灣連接路，下月11日通車。
將藍隧道全長約3.8公里，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路，為將軍澳隧道提供替代路線，分流交通。
預計通車後，早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心，行車時間最多可縮減20分鐘。政府會在通車當日，豁免將藍隧道及將軍澳隧道收費。
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