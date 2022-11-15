習拜會｜王毅：對話防止中美關係脫軌失控　達劃清紅線、防止衝突目的

【有線新聞】中美領袖在印尼峇里會面，國家主席習近平強調台灣問題是中美第一條不可逾越紅線，美國總統拜登則反對北京脅迫台灣，重申美國一中政策不變。中方形容溝通坦誠深入，達到劃清紅線、防止衝突等預期目的。

國家主席習近平周一在印尼峇里二十國集團峰會前，於下榻酒店會見美國總統拜登，是拜登上任以來首次與習近平會面。國家主席習近平：「我們兩個作為中美兩個大國的領導人，要起到一個把舵定向的作用，我們應該為兩國關係發展找到正確的方向。」

習近平指中美兩國應確立對話，而非對抗的交往基調，確保中美關係沿正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。拜登表明美國會繼續與中國激烈競爭，但會避免演變成衝突，指兩人有責任延續開放、坦誠對話，合作應對當前全球挑戰。

兩人會面歷時三個多小時，超出雙方事前商定的時長。會上重點討論的台灣問題，習近平形容是中美關係第一條不可逾越的紅線，要求美方約束制止台獨分裂言行，以免令局勢一發不可收拾。拜登指美國政府一中政策不變，反對單方面改變現狀，亦反對北京政府脅迫台灣。

美國總統拜登：「我絕對相信不需要新冷戰，我跟習近平說了很多遍，會上大家都坦誠清楚，我不認為中方有迫切企圖入侵台灣，我明確表示我們對台政策不變。」

拜登會後表示會派國務卿布林肯訪華，跟進會晤後續工作。外長王毅表示歡迎，又指中美經貿團隊亦會有磋商。他稱中美元首在對話上確定了防止中美關係脫軌失控的明確方向，亦同意就兩國關係原則探討戰略性框架，並啟動了管控關係的進程，形容這次會晤達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向及探討合作的預期目的，對中美關係下階段以至長期發展有深遠影響。