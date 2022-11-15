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2022年11月15日
港聞
新聞資訊
0+3｜盧文端稱實際等於0+0 港府沒明言因顧及內地觀感
【有線新聞】全國僑聯副主席盧文端說，目前入境檢疫安排「0+3」實際上等於「0+0」。
盧文端在《明報》撰文，說中央大力支持香港大幅度放寬入境檢疫限制，香港更發揮了「先行先試」作用，讓內地參考。而「0+3」實際上已是「0+0」，特區政府沒有稱之為「0+0」是為了顧及內地觀感，否則內地會以為香港「完全不設防」，增加商討通關的難度。
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