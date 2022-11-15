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播錯國歌｜葉劉淑儀：行政人員、領隊應要求停播　難問責、處分運動員

【有線新聞】行政會議召集人葉劉淑儀認為於賽事中播錯國歌，問題不在於運動員，而是行政管理人員或領隊的問題。
葉劉淑儀：「我看見有一些很錯愕的表情，很難要他們問責或如何處分他們，如果我是運動員也會很奇怪地站在這裏，不會期望一個運動員立刻跑去走主辦人要停播、播錯，運動員不會做這些，這是領隊要做。播錯了一個香港普遍認為可能觸犯國安條例的歌曲，是暴亂2019年經常播放的歌曲，我相信不是一個意外。」
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