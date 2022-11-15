世界盃｜C朗拿度會合葡萄牙大軍備戰　更多專訪內容流出：格拉沙不關心曼聯

【有線新聞】在專訪公開批評曼聯的C朗拿度，會合葡萄牙大軍備戰世界盃。

C朗拿度與曼聯隊友達洛特等一齊操練。這位37歲的葡萄牙球星在社交網站發文，目前完全專注於國家隊，團結一致實現葡萄牙人夢想。

另外、C朗拿度的專訪有更多內容披露，他炮轟班主格拉沙家族不關心球會，只當曼聯是賺錢工具，相信在他們領導下球隊未來兩、三年很難再稱霸。曼聯發聲明表示確定事實後才考慮回應。