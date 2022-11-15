李家超周四赴曼谷出席APEC會議　爭取加入RCEP　稱會充分展示香港活力

【有線新聞】李家超星期四將會率領貿易代表團前往泰國曼谷，出席亞太經合組織會議，是他上任後首次外訪，李家超說會爭取相關國家支持香港加入「區域全面經濟伙伴協定」。

行政長官李家超：「我會向我接觸的所有人士，充分展示給他們看香港是有活力動起來、活起來，我們在國際舞台再展光芒。我會充分利用我今次機會及貿易代表團的自身優勢，盡量去講香港的優勢，吸引不同人士來港發展。」

李家超星期四早上出發，在曼谷逗留四天，期間會出席亞太經合組織領導人非正式會議，帶領本港20多位金融、貿易等代表與泰國商界領袖會面，並參觀大型企業。在他離港期間，政務司司長陳國基署理特首職務。